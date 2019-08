Ulrich Breitschwerdt verabschiedet

Tauberbischofsheim.Personeller Umbruch am Matthias-Grünewald-Gymnasium (MGG: Zum Schuljahresende verlassen sieben Lehrkräfte das „Schiff“. Die Verabschiedung fand in einer Feierstunde statt.

Mit Ulrich Breitschwerdt verlässt ein „Urgestein“ das Matthias-Grünewald-Gymnasium. 34 Jahr unterrichtete er am „Schiff“. 1951 in Wiesbaden geboren, legte er am Hohenlohe-Gymnasium in Öhringen das Abitur ab. Von 1972 bis 1974 studierte er an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und bis 1978 an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen die Fächer Deutsch und Geschichte. Nach dem Referendariat, das Breitschwerdt in Stuttgart, Gerlingen und Schwäbisch Hall absolvierte, unterrichtete er zunächst an der Berufsschule in Heilbronn. 1985 wechselte er an das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim.

1995 wurde er zum Oberstudienrat befördert. Im März 2014 erhielt er die Dankesurkunde für 40-jährige Tätigkeit. Neben dem Unterrichten sind Bücher seine Passion. Mit großem Engagement betreute er viele Jahre die Lehrerbibliothek. Etliche Jahre verstärkte er auch als Sänger den Schulchor.

Als „wohlverdienten“ und „hoch angesehenen Kollegen“ würdigte Oberstudiendirektorin Martina Schlegl den Neu-Pensionär. „Ulrich Breitschwerdt genoss bei allen großes Ansehen“, betonte sie. Er habe immer großen Wert darauf gelegt, nicht nur Inhalte kompetent zu vermitteln, sondern auch Herz und Charakter zu bilden.

Auch Helga Pitzer geht in Pension. Sie unterrichtete seit 2006 am MGG die Fächer Musik und Latein.

David Laufer hat in Buchen eine Stelle erhalten. Mona Reil geht nach Osterburken. Sie unterrichtete für ein Jahr die Fächer Geschichte und evangelische Religion. Astrid Richter wechselt nach Hohenschwangau.

Drei Referendarinnen haben erfolgreich ihre Ausbildung für Lehramt an Gymnasien beendet. Eva Hampel, Marlies Mangold und Laura Steinmetz verlassen das MGG, um an anderen Bildungseinrichtungen eine Stelle anzutreten.

Den Glückwünschen für die scheidenden Pädagogen schlossen sich Jessica Hecht für den Personalrat und Fachschaftsvertreter an.

Musikalische Akzente setzte Annika Größlein (Klavier). mgg

