„Über das Ergebnis erstaunt“

Über das Ergebnis dieser Facebook-Umfrage bin ich doch etwas erstaunt. Haben wir wirklich im Verbreitungsgebiet der FN entgegen den bundesdeutschen Umfragen so viele Gegner für ein Tempolimit? Laut anderslautenden Presseberichten sollen zwei Drittel der Bevölkerung sich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ausgesprochen haben.

Eine kürzlich von Mobile.de veranlasste Umfrage hat dies bestätigt: 56,5 Prozent würden ein Tempolimit begrüßen und nur 16,8 Prozent lehnen diese generell ab.

Und das soll hier im Main-Tauber-Kreis so ganz anders sein! Mich würde mal die Altersstruktur der Befragten interessieren und auch die Auswahl der Stellungnahmen. Eine Facebook-Umfrage kann ohnehin nicht repräsentativ sein, da sie nicht alle Bevölkerungsgruppen erreicht und vor allem ältere Verkehrsteilnehmer meist außen vor sind.

In unseren Nachbarländern gibt es fast ausnahmslos seit Jahrzehnten schon bewährte Tempolimits. (in den Niederlanden wurde erst kürzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer festgelegt). Ich jedenfalls ärgere mich immer wieder, wenn PS-Angeber, Drängler und Raser auf unseren Autobahnen andere Verkehrsteilnehmer gefährden und entgegen der Vernunft Staus und einen massiven CO2- Ausstoß erzeugen.

Eine angebliche Einschränkung oder gar Entmündigung der persönlichen Freiheit kann man beim besten Willen nicht erkennen! Oder fühlt sich der User beim mschalten der Ampel auf „Rot“ in seiner persönlichen Freiheit ebenfalls eingeschränkt? Als Auto- und Motorradfahrer genieße ich immer wieder das entspannte und stressfreie Fahren auf den Autobahnen in unseren Nachbarländern. Vielleicht sollten die Gegner dies auch mal bei einer Tour dorthin beobachten und die Realität zur Kenntnis nehmen. Das Umschwenken in dieser Frage beim ADAC ist deshalb durchaus zu begrüßen und schon längst überfällig. Ich hoffe, dass die Vernunft auch in den Köpfen der Verkehrspolitiker bald mal ankommt und ein stressfreies Autofahren auch auf deutschen Autobahnen wieder möglich wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020