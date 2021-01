Tympanon ist beim Abriss irgendwie verloren gegangen

Einst stand das Leprosenhaus links bergseits der Mergentheimer Straße. Als es 1996 abgerissen wurde, verschwand auch das Tympanon, das die Eingangstür geschmückt hatte.

Tauberbischofsheim. Im 14., 15. und 16. Jahrhundert zogen wiederholt Epidemien durch ganz Europa. Infolge von Kriegen gelangte auch die Pest in die hiesigen Gegenden. Die Pest wirkte sich an den Erkrankten in Form von

...