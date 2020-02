TSV-Athletinnen qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Tauberbischofsheim.Schon bei den Baden-württembergischen Judo-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U21 zeigten die beiden Athletinnen, Franziska Höcherl und Mara Noorlander, von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim überragende Leistungen.

Diese sollten bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften in Pforzheim nochmals übertroffen werden. Zum ersten Mal in der Abteilungsgeschichte haben gleich mit Höcherl und Noorlander zwei Kämpferinnen bei diesem Wettbewerb den Sprung zu den Deutschen Einzelmeisterschaften geschafft.

Mara Noorlander in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm, schon bei der U18 als Süddeutsche Vizemeisterin nach Hause gefahren, wollte auch diesmal mindestens dieses Ziel erreichen. Nach souveränen Siegen in der Hauptrunde stand die TSV-Braungurtträgerin auch in dieser Altersklasse im Endkampf.

Hier traf sie auf die Bayerische Meisterin Yasmin Bock vom TSV München-Großhadern. Nach zwei Negativwertungen musste sie sich ihr am Ende letztendlich geschlagen geben und wurde damit auch in der Altersklasse U21 Süddeutsche Vizemeisterin.

Packender Kampf um Platz drei

Die zweite TSVlerin Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm wollte natürlich endlich auch auf eine „Deutsche“ kommen, hatte es doch bei der U18 nicht geklappt.

Sie unterlag erst im Halbfinale der späteren Süddeutschen Meisterin Sarah Mehlau vom SV Winnenden. Im Kampf um die Bronzemedaille und der damit verbundenen Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft lieferte sie sich einen ausgeglichenen Kampf mit Franziska Hänle vom SF Friedberg. Erst fünf Sekunden vor Ende der regulären Kampfzeit besiegte die TSV-Athletin ihre Kontrahentin durch eine Ippon-Wurftechnik.

Gleich in zwei Altersklassen, der U18 und U21, qualifizierten sich somit TSV-Athletinnen zu den jeweiligen Deutschen Einzelmeisterschaften. jotef

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020