Trotz Corona ist der Arbeitsmarkt in Bewegung

Main-Tauber-Kreis.Der Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, zu dem auch der Main-Tauber-Kreis gehört, ist bis jetzt besser durch die Corona-Krise gekommen als Baden-Württemberg im Schnitt“, so die gemeinsame Feststellung von Elisabeth Giesen und Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und der Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion im Landtag von Baden-Württemberg tauschten sich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den regionalen Arbeits-und Ausbildungsmarkt aus.

Mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent im Oktober 2020 gehört die Arbeitsagentur zu den Agenturen mit der geringsten Quote in Baden-Württemberg. „Das Ausmaß der Veränderungen am Arbeitsmarkt zeigt sich aber deutlich im Vergleich zum Vorjahr“, so Elisabeth Giesen. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 2019 2,7 Prozent und das Angebot an Stellen war um über 30 Prozent höher.

Gewinner und Verlierer

Viele Firmen erleben einen nie dagewesenen Auftrags- und Umsatzeinbruch. Sehr stark betroffen sind aktuell der Hotel- und Gaststättenbereich und die Tourismusbranche. Im Metall- und Maschinenbaubereich ist die Auftragslage weiterhin verhalten. Firmen im Zuliefererbereich sind gezwungen, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, bei denen es sehr gut läuft. Dazu gehören die Unternehmen, die im Bereich der Herstellung von Ventilatoren, Pharmaprodukten oder auch Glasprodukte wie Ampullen angesiedelt sind.

Wie auch in der Finanzkrise 2008/2009 konnten Firmen ihre Mitarbeiter über die Kurzarbeit halten und ein massives Ansteigen der Arbeitslosigkeit konnte verhindert werden. Hing die weitere Entwicklung damals davon ab, wie schnell es gelang, das Finanzsystem zu stabilisieren, so hängt jetzt alles davon ab, wie schnell es gelingt, die Pandemie erfolgreich einzudämmen. „Ohne einschränkende Maßnahmen geht es nicht. Aber diese sollten immer wieder neu in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit betrachtet werden“, betont Reinhart. Großes Lob zollte er den Mitarbeitern der Arbeitsagentur, die eine zügige Auszahlung von Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld mit unglaublichem Einsatz möglich machten.

„Nach Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird die Beschäftigung im zweiten Lockdown nicht noch einmal einbrechen. Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Betriebe, vorhandenen Erfahrungen mit der Corona-Krise sowie die Perspektive auf einen Impfstoff stützen den Willen zum Durchhalten und verstärken noch einmal die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten“, führt Elisabeth Giesen an. Dennoch belaste die weltweite zweite Corona-Welle die Erholung. Die sich durch die Corona-Krise beschleunigenden Transformationsprozesse in der Wirtschaft stellen zudem große Herausforderungen dar.

„Baden-Württemberg ist als Land des Fahrzeugbaus hier ganz besonders betroffen und gefordert. Daher wird das Land diesen Prozess bestmöglich begleiten und stützen“, so der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende. Für Giesen nimmt die Arbeitsagentur hierbei die Rolle des Weichenstellers und Unterstützers ein.

Marktorientiert qualifizieren

„Berufliche Qualifizierung bleibt unsere Königsdisziplin. Wir appellieren, die Zeit der Kurzarbeit als Chance für berufliche Weiterbildung zu nutzen. Und setzen alles daran, unsere Kundinnen und Kunden für berufliche Qualifizierung zu gewinnen und begleiten sie während der Maßnahme bis zur Integration“, betont die Agenturleiterin. Dabei sei es wichtig, nicht am „Markt“ vorbei zu qualifizieren. Handlungsleitend seien die Bedarfe der Wirtschaft.

Für Reinhart genau der richtige Weg: „Denn mittelfristig werden die vor der Krise dominierenden Themen wie Deckung der Fachkräftebedarf, Transformation und Demografie nach der Krise wieder in den Vordergrund rücken.“

Auch die Auswirkungen von Corona auf den Ausbildungsmarkt ließ sich Reinhart schildern. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, fasst Giesen zusammen. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist weiter hoch, doch nicht alle konnten diese letztendlich umsetzen, wie sich am leichten Rückgang die registrierten Ausbildungsverträge bei den Kammern widerspiegelt. Viele der jungen Menschen haben sich für einen weiteren Schulbesuch oder ein Studium statt Ausbildung entschieden, was aber keine alleinige Corona-Erscheinung, sondern ein seit Jahren zu beobachtender Trend ist. Berufsorientierung und Beratung ist gerade auch in diesen Zeiten unerlässlich, damit junge Menschen ihren beruflichen Weg finden. Dies war in Präsenz in den letzten Monaten so gut wie nicht machbar, da Schulen geschlossen oder der Zugang nicht erlaubt war. „Seit einigen Wochen gehen die Berufsberater*innen, wo immer möglich, wieder an die Schulen und beraten dort. Zudem haben wir unsere Online-Angebote hochgefahren und bieten inzwischen auch digitale Sprechzeiten oder Videoberatung an“, führt die Agenturleiterin an.

„Wir müssen uns alle bestmöglich auf die Situation und die veränderten Bedingungen einstellen und aktiv notwendige Veränderungen umsetzen. So können wir diese Zeit auch meistern“, sind sich Giesen und Reinhart einig. aat

