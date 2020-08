Trotz aller Schwierigkeiten Ziel erreicht

Tauberbischofsheim.Vier Monate voller Unsicherheiten mussten die diesjährigen Anerkennungspraktikanten der Fachschule für Sozialarbeit der Euroakademie in Tauberbischofsheim aushalten: Schaffen wir unter den Corona-Lockdown-Bedingungen das Anerkennungsjahr zum staatlich geprüften Erzieher? Wie können die notwendigen Praxisnachweise erbracht werden, wenn keine Kinder die Kitas besuchen dürfen?

Trotz aller Schwierigkeiten und mit zum Teil ungewöhnlichen Aufgaben wie Spielzeug desinfizieren, bei der Renovierung der Einrichtung helfen und dergleichen, haben alle 21 Schülerinnen und ein Schüler das Ziel, die staatliche Anerkennung, erreicht. Damit fand die vierjährige Ausbildung – drei Jahre mit schulischem Unterricht und mehreren Praktikumswochen, gefolgt vom anschließenden Anerkennungsjahr mit Prüfungsbesuchen und einer Jahresarbeit zu praktischen Aufgaben – ihren krönenden Abschluss.

Besonders hart traf es zwei Schülerinnen, die das Anerkennungsjahr im Ausland (Frankreich und Dänemark) absolvieren wollten. Hier stellte sich die Frage, ob das Anerkennungsjahr im Ausland aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden muss. Schließlich wendete sich doch alles zum Guten und auch die Praktikantinnen aus dem Ausland konnten alle notwendigen Aufgaben sowie die Praxiszeit im Ausland mit einer kleinen Unterbrechung erbringen. Am Ende des Kolloquiums fand eine Abschlussfeier nur in einem sehr kleinen Rahmen statt, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Schulleiterin Gabriela Schwarz blickte in ihrer Ansprache auf die „zurückliegende Zeit mit ihren großen Verunsicherungen“ zurück. Trotzdem hätten alle das Kolloquium und damit die ganze Ausbildung bestanden. Drei von ihnen sogar mit der Note „sehr gut“. Dies sind Laura Diehm, Anna Reinhart und Hanna Zirkelbach. Ihnen und allen anderen Absolventen galten die Glückwünsche der Schulleiterin sowie der – teilweise „online“ zugeschalteten – Lehrer.

Die erfolgreichen frischgebackenen staatlich anerkannten Erzieher sind: Tabea Becker, Lina Betzel, Larissa Castellino, Laura Diem, Mona Fieger, Leonie Gongoll, Isabelle Grimme, Debora Joy Habiger, Nicole Hammerich, Helena Keller, Selina Kuran, Charlotte Kurz, Veronika Löffler, Greta Merklinger, Jessica Nenner, Sophia Pahl, Anna Reinhart, Yolanda Roth, Lara Schreglmann, Zoé Stoermer, Jakob Zenker und Hanna Zirkelbach.

