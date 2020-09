Trockenhang gemäht

Dittwar.Der Trockenhang, der vom Heimat- und Kulturverein Dittwar betreut wird, musste trotz der derzeitigen Probleme wegen des Coronavirus wieder mal gemäht werden. Im Gegensatz zu der bisherigen Arbeitsweise, wurden diesmal von einigen Vereinsmitgliedern bereits im Voraus die Areale markiert, die nicht abgemäht werden sollten. Dies betraf insbesondere Stellen, an denen die Pflanzen noch nicht ihre Samen für die nächsten Jahre ausgestreut hatten. Diese Arbeit hatte Ulrich Zeller erledigt. Weiter hatten einige Vereinsmitglieder in den Tagen zuvor bereits einen großen Teil des Hangs mit Motorsensen und einem Balkenmäher bearbeitet, so dass die Aufgabe neben den restlichen zu mähenden Flächen hauptsächlich darin bestand, das Mähgut zusammenzurechen und abzutransportieren. Bild: Adalbert Hammerich

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020