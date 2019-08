Trick-Anrufer treiben Unwesen

Odenwald-Tauber.Es ist nicht das erste Mal, dass sich verunsicherte Verbraucher vermehrt bei der Verbraucherzentrale melden, um zu hinterfragen, was sich am Telefon höchst zweifelhaft angehört hat: Eine Person mit wechselnden, vertrauenserweckenden Namen wie Schmidt oder Schneider ruft bei Bürgern unter einem Vorwand an und gibt sich am Telefon als Mitarbeiter einer Verbraucherzentrale aus, um diesen dann einen Vertrag am Telefon unterzuschieben.

Um das Anliegen glaubhaft zu machen, nennt der Trick-Anrufer die Telefonnummer der Verbraucherzentrale. „Hier nutzt jemand ganz klar unseren guten Ruf, um Leute abzuzocken“, sagt Oliver Buttler, Experte für Verbraucherrecht und Telekommunikation der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er warnt vor solchen Trittbrettfahrern. Betroffene sollen sich nicht auf Telefongespräche einlassen. „Am besten legt man einfach auf, wenn am Telefon persönliche Daten oder gar Kontodaten abgefragt werden, oder einem etwas komisch vorkommt“, so Buttler weiter. Er stellt klar, dass die Verbraucherzentrale niemals von sich aus in Kontakt mit Verbrauchern trete. „Wir rufen nicht ungefragt an.“

