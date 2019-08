Trauer um Wolfgang Kettner

Dittigheim.Im Alter von 77 Jahren ist am Samstag der ehemalige Rektor der Grundschule Gamburg und langjährige Stadtrat von Tauberbischofsheim, Wolfgang Kettner (Bild), gestorben.

Wolfgang Kettner, am 9. Dezember 1941 in Distelhausen geboren, studierte nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und unterrichtete anschließend mehr als 43 Jahre lang an der Grundschule Gamburg, davon war er 28 Jahre als Rektor tätig. Daneben zeichneten Kettner Aktivitäten auf allen möglichen Ebenen aus, angefangen als Fußballer beim SV Distelhausen, wo er als Spieler, Trainer von Jugendmannschaften und auch der ersten Mannschaft in der Landesliga fungierte. Einige Jahre war er zudem Spielertrainer beim SV Gamburg.

15 Jahre gehörte Wolfgang Kettner dem Gemeinderat von Tauberbischofsheim sowie dem Ortschaftsrat Dittigheim an, wo er den Posten des Bürgermeister-Stellvertreters beziehungsweise des Ortsvorstehers bekleidete. Neben einer zehnjährigen Tätigkeit als Schöffe beim Amtsgericht Tauberbischofsheim und am Landgericht Mosbach kam bei der Pfarrfastnacht in Dittigheim die heitere Seite von Kettner zum Ausdruck, wenn er etwa das Ortsgeschehen glossierte. Darüber hinaus verstärkte er nach der Fußball-Karriere die Männergesangvereine Gamburg (Ehrenmitglied) und Distelhausen, ehe er mit seiner Ehefrau 1986 die Gründung des Singkreises Dittigheim initiierte. Bei diesem Chor stand Kettner zwölf Jahre an der Spitze und wurde später Ehrenvorsitzender. Darüber hinaus saß er im Präsidium des Sängerbunds Badisch-Franken. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Ehrungen.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 23. August, um 14 Uhr in Dittigheim statt. Am Donnerstag wird um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus der Rosenkranz gebetet. Bild: Kettner

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019