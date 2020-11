Nachdem es bei der Delegiertenwahl des Stadtverbandes der CDU Tauberbischofsheim am 25. Oktober zu einigen „Ungereimtheiten“ gekommen war, ließ ich mit weiteren CDU-Mitgliedern unmittelbar nach der Wahl die nach Angabe des Stadtverbandsvorsitzenden Philipp Hess kompletten Wahlunterlagen in einer Wahlurne mit unseren Unterschriften versiegeln.

Am Folgetag baten zwei der Unterzeichner in der Geschäftsstelle um Neuauszählung und Öffnung der Urne. Dort wurde uns vom Wahlleiter Prof. Reinhart in Anwesenheit unter anderem von Philipp Hess noch einmal der korrekte Ablauf der Wahl konstatiert. Die Öffnung der Urne hat er abgelehnt. Daraufhin leiteten wir eine Wahlanfechtung beim Parteigericht in Stuttgart ein.

Wenn die Wahl in Ordnung abgelaufen sein soll und sogar der Öffnungsvorgang nunmehr problemlos ist, warum hat man die Wahlurne nicht am Montag zusammen geöffnet? Oder man hätte nach ein paar Tagen, nach „reiflicher Überlegung zur Wahrung des Parteifriedens“, die Unterzeichner noch einmal in die Geschäftsstelle zur Öffnung eingeladen?

Nein, stattdessen werden die versiegelten Unterlagen im stillen Kämmerlein ohne Anwesenheit eines der Unterzeichner des Siegels geöffnet und man bestätigt sich selbst, dass alles in Ordnung sei. Ob der hinzugezogene und von uns geschätzte Herr Dr. Hänle das Originalsiegel geöffnet hat, kann niemand mehr nachvollziehen.

Das ist das Gegenteil einer unabhängigen Prüfung und findet während eines laufenden Verfahrens vor dem Parteigericht, das jedes Mitglied anrufen kann, statt. Wenn alles so statutengerecht gelaufen ist, wie Herr Prof. Reinhart vorab verkündet, warum geht er dann einen solchen Weg?

Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit gehen anders. Der in einem vorausgegangenen Leserbrief zitierte Herr Trump lässt tatsächlich grüßen!

