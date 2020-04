Tradition trotz schwerer Zeiten pflegen

Tauberbischofsheim.Das „Abendlied vom Türmersturm“ startet am Freitag, 1. Mai, um 21 Uhr in die neue Saison. Den „Turmbläsern“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres ist es ein Bedürfnis, diese liebgewordene Tradition auch in schwierigen Zeiten als ein Zeichen der Hoffnung fortzuführen. Das Abendlied vom Türmersturm wird dann jeden Freitag bis Anfang Oktober um 21 Uhr erklingen. Auf die üblichen Feierlichkeiten auf dem Schlossplatz zum Auftakt muss aufgrund des Kontaktverbots verzichtet werden. Falls die Bestimmungen gelockert werden, sollen diese nachgeholt werden.

Die Serenade wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert und von der EnBW unterstützt. Besucher, die das Turmblasen auf dem Schlossplatz erleben möchten, werden um Einhaltung der Abstandsregel gebeten. Das Tragen von Schutzmasken ist ausdrücklich erwünscht.

Die Nachwuchsbläser der Stadt- und Feuerwehrkapelle sind angehalten, jeden Sonntag um 18 Uhr die „Ode an die Freude“ aus ihren Fenstern oder Balkonen zu spielen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020