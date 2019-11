Toller Erfolg für die Stefanis

Tauberbischofsheim.Der TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim schickte sein Discofox-Paar Marie-Luise und Alfred Stefani bei der Weltmeisterschaft im Discofox, ausgerichtet von der Tanzschule Harry Hagen, an den Start. In der EgeTransArena in Bietigheim-Bissingen waren 100 Paare in sieben verschiedenen Klassen am Start. Als älteste Teilnehmer ertanzte sich hier das Paar Stefani in der Senioren-Klasse (ab 50 Jahre) den 15. Platz. Für die beiden 68- und 69-Jährigen war es ein außergewöhnliches Ereignis und zugleich ein besonderes Geschenk. Sie hatten einen Tag zuvor ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Nach vielen internationalen Turnierteilnahmen (Deutsche Meister-schaften, Europameisterschaften) war dies für sie der Höhepunkt in ihrer Tanzlaufbahn. rdz

