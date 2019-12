Tischler für Einbruchsschutz sensibilisiert

Tauberbischofsheim.Ein Einbruch ist mit weit mehr verbunden als dem Verlust von Geld oder wertvollen, vielleicht geliebten Dingen. Betroffene berichten auch davon, sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu fühlen, nachdem die Eindringlinge auf der Suche nach Beute die ganze Wohnung verwüstet und ihren intimsten Privatbereich verletzt haben. Deshalb ist eines vollkommen klar: Am besten ist, wenn es gar nicht erst dazu kommt und man Einbrechern von Anfang an den Riegel vorschiebt.

Darum ging es im wahrsten Sinn des Wortes bei der Präventionsveranstaltung der Polizei, an der die Auszubildenden des dritten Lehrjahrs zum Tischler der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim teilnahmen. Mit ihren Fachpraxislehrern Uwe Spiegelvogel und Andreas Behringer ging es zu diesem Zweck zur Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Polizeistandort Tauberbischofsheim, wo ihnen Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag und Polizeikommissar Bernhard Horn im Rahmen einer dreistündigen Veranstaltung mittels lehrreicher Videos und praktischer Demonstrationen eindringlich verdeutlichten, wie Einbrecher vorgehen und was man in puncto Sicherheitstechnik sowohl beim Neubau von Gebäuden als auch beim Nachrüsten beachten sollte.

Neben elektronischer Sicherheitstechnik, die immer größere Verbreitung findet, ging es dabei schwerpunktmäßig um mechanische Vorkehrungen, mit denen man mit vertretbarem Aufwand Langfingern ihr übles Handwerk erschweren kann. Denn in vielen Fällen genügt schon dies, um letztendlich einen Einbruch zu verhindern. Wie gelangen Einbrecher üblicherweise in eine Wohnung? Wie sichert man deshalb Türen und Fenster, ganz besonders die im Erdgeschoss oder auf dem Balkon und der Terrasse? Was hindert Einbrecher daran, ein Türschloss einfach aufzuhebeln? Welches Glas hält den gängigen Einbruchswerkzeugen stand und welche Eigenschaften erfüllen zertifizierte einbruchshemmende Nachrüstpakete? All das sind Fragen, die angehende Tischler als Profis vom Bau beantworten können sollten, wenn ihnen Kunden künftig ihr Vertrauen schenken und sich auf ihr Knowhow verlassen.

Wer wissen möchte, wie es in Sachen Einbruchsschutz um die eigene Immobilie steht, erhält bei der Polizei Tauberbischofsheim ein umfassendes, kostenloses Angebot: Auf Anfrage führen Bernhard Haag und Bernhard Horn eine Sicherheitsberatung durch. Dazu wird das betreffende Haus beziehungsweise die Wohnung bei einer Begehung auf eventuelle Schwachstellen untersucht, woraufhin die beiden Beamten der Präventionsaußenstelle Tauberbischofsheim Lösungen empfehlen, um den Einbruchsschutz zu erhöhen.

