Theaterverein spendet Erlöse

Impfingen.Große Freude herrschte in der Kindertagesstätte St. Theresia sowie in der Grundschule in Impfingen. Der Verein „Theater für Kinder - Förderverein für Kindergarten und Grundschule Impfingen“ überreichte beiden Einrichtungen je einen Scheck über 1500 Euro.

Durch die Erlöse aus den Kindertheateraufführungen, die der Verein alljährlich in der Turnhalle aufführt, wurden diese Spenden möglich. Ein Dankeschön geht daher an alle großen und kleinen Besucher der Aufführungen und die zahlreichen Helfer aus den Reihen der Eltern von Kindergarten und Grundschule, ohne die der Arbeitsaufwand für den Förderverein nicht zu stemmen wäre.

Auch in diesem Jahr, am 21./22. März, geht der Vorhang wieder auf und die Zuschauer dürfen gespannt sein, welches Stück der Verein schon jetzt für die Aufführungen probt. Der Vorverkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen wird rechtzeitig durch die Zeitung angekündigt.

