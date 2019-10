„The Italian Tenors“ in der Stadthalle

Tauberbischofsheim.„Viva La Vita“ heißt die Tour der drei italienischen Tenöre, denn es versprüht jede Menge italienische Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft. Am Mittwoch, 13. November, gastieren „The Italian Tenors“ mit ihrer „Viva La Vita Tour 2019“ in der Stadthalle in Tauberbischofsheim und interpretieren die beliebtesten italienischen Pop- und Filmklassiker auf höchstem musikalischem Niveau, klassisch neu. Darunter die bekannten Italo Pop Hits „Gloria“, „Felicitá“ oder „That’s Amore“. Das Trio, bestehend aus Luca Sala, Sabino Gaita und Evans Tonon, ist auf den Opernbühnen schon seit Jahren zu Hause. Für alle Drei war es aber immer schon spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. Schon mit ihrem Debüt-Album „That‘s Amore“ sorgten sie für Furore und intonierten mit Klasse und Verve italienische Popsongs.

