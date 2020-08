Termine vorab online oder telefonisch buchen

Main-Tauber-Kreis.Bürgerinnen und Bürger müssen ab Montag, 24. August, vorab online oder telefonisch einen Termin beim Servicezentrum des Finanzamts Tauberbischofsheim/Außenstelle Bad Mergentheim – der sogenannten Zentralen Informations- und Annahmestelle (ZIA) – buchen, damit die Besucherzahlen reguliert und das Infektionsrisiko minimiert werden können.

Mit diesem neuen Serviceangebot erhalten Bürger die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme vor Ort zu planen und so optimal in den eigenen Tagesablauf integrieren zu können. Zudem können durch die Vermeidung von Wartezeiten die erforderlichen Abstandsregeln besser eingehalten werden.

Die telefonische Kontaktaufnahme steht auch weiterhin zur Verfügung. Die Digitalisierung ist ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der Landesregierung. Dazu hat sie eine Investitionsoffensive gestartet: Rund eine Milliarde Euro wer-den in dieser Legislaturperiode in die Digitalisierung investiert. Mit „digital@bw“ wurde im Sommer 2017 die erste, landesweite und ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie vorgestellt, die in Teamarbeit von allen Ministerien erstellt wurde. In den kommenden zwei Jahren werden dazu über 70 ganz konkrete Projekte mit einem Volumen von über 300 Millionen Euro umgesetzt, um Baden-Württemberg als Leitregion des digitalen Wandels in Europa zu verankern. Einer der Schwerpunkte von „digital@bw“ ist die Verwaltung 4.0.

Termine können über die Homepage der Finanzämter www.fa-baden-wuerttemberg.de sowie telefonisch vereinbart werden.

Mit www.digital-bw.de hat die Landesregierung auch ein zentrales Online-Portal als neues Schaufenster der Digitalisierung gestartet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020