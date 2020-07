Tenniserfolg wurde zum „Déjà-vu-Erlebnis“

Tauberbischofsheim.Wer im Mondschein gewinnt, den prägt Siegeszuversicht. Auf jeden Fall für die 1. Mannschaft des TC Tauberbischofsheim scheint dies zu gelten: Keinen Ball sehen, jeden Ball spüren, alle siegreich schlagen. So ähnlich sah der nächtliche Erfolg gegen den TC Grünsfeld vor einer Woche beim Pokalwettbewerb des Badischen Tennis Verbandes aus.

Im Halbfinale erwartete nun die Zuschauer ein Déjà-vu-Erlebnis gegen den Heidelberger TC 2. Alles tupfengleich: Diesmal war aber die Sonne Zeugin des Sieges und nicht der Mond. Auch hatten die Zuschauer keine Mühe, die Bälle zu sehen. Lucian Viziru legte den vertrauten Turbo rein: Schnelles Tempo, klarer Sieg und schon wurde der Platz wieder abgezogen. Anders bei Pierre Schmiedecke: Er kämpfte, er steigerte sich, er verlor. Nun musste wieder das Doppel entscheiden, eine schon bekannte Situation. Mit seinem vertrauten Spielpartner Jochen Häfner ging Lucian Viziru in die entscheidende Runde. Zunächst machten die Kurpfälzer es den „Tauber-Recken“ schwer. Der erste Satz musste erkämpft werden. Im zweiten schaltete das Duo einen Gang höher und machte das Doppel zu einer „Gewinn-Sache“ für Tauberbischofsheim. Wieder 2:1-Sieg, das Finale erreicht, TC Walldorf-Astoria wartet. Diese sind gewarnt, die U12-Mannschaft hinterließ dort Siegesspuren.

Das erfolgreiche U12-Duo Magnus Popp und Julius Hauser machte es in Walldorf wie in der letzten Woche in Gemmingen: Distanz-Begrüßung, Warmspielen, nicht lange fackeln und als „Ratz-Fatz-Sieger“ vom Platz. Und wer am Siegen Blut geleckt, der beißt beim Doppel richtig zu: In jedem Satz blieb ein Ehrenspiel in Walldorf. Das war’s dann aber auch, ansonsten flutschten die Bälle wie geschmiert für Tauberbischofsheim. Klar in der Sache, klar im Sieg, klar im Finale angekommen. Dieses wird am Donnerstag um 16 Uhr auf der Tennisanlage an der Vitryallee gegen den TC Bammental ausgetragen.

Ob Sonne, ob Mond, die 2. Mannschaft mit Marco Hauser und Alexander Hofmann hatte wenig Chancen gegen den TC Bad Rappenau. Mit 0:3 war es eine deutliche Niederlage.

Am Ende der Woche werden die Finale der U12 gegen den TC Bammental und der 1. Mannschaft gegen den TC Walldorf-Astoria ausgetragen und von „Déjà-vu-Siegen“ wie bei den letzten beiden Wettkämpfen darf geträumt werden. Entschieden wird aber auf dem Platz. klsk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020