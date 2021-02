Technisches Gymnasium und Berufskolleg

Tauberbischofsheim.Das Technische Gymnasium (TG) und das Technische Berufskolleg I sind an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim angesiedelt.

Das TG mit dem Profil Technik und Management führt in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife, die zum Studium an sämtlichen Studieneinrichtungen berechtigt. Das Profilfach beinhaltet schwerpunktmäßig die Bereiche Maschinenbau und BWL. Im Schuljahr 2021/22 startet das TG mit neuen Strukturen. So ist es ab diesem Jahrgang etwa im Abitur nicht mehr zwingend erforderlich, eine Prüfung im Fach Mathematik abzulegen.

Eine Alternative zum TG ist das Berufskolleg Technik (Schwerpunkt: Kommunikation und Gestaltung). Schüler können hier in zwei Jahren die Fachhochschulreife erwerben. Danach ist ein Studium an einer Fachhochschule in Baden-Württemberg möglich.

Wegen Corona ist der Informationstag an der Schule nicht möglich. Deshalb haben die Verantwortlichen auf der Homepage unter www.gstbb.de Videos über das Technische Gymnasium und das Technische Berufskolleg mit den wichtigsten Informationen online gestellt. Diese finden Sie auf der Startseite unter „GTB Aktuell“. Gespräche können unter Telefon 09341/92590 oder per E-Mail an verwaltung@gstbb.de unter Nennung eines Zeitfensters und Angabe der Telefonnummer vereinbart werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021