Technikbegeisterter Schrauber und leidenschaftlicher Flieger

Distelhausen.Wer in Unterschüpf den Weg zum Flugplatz sucht, wird durch Hinweisschilder mit einem Flugzeugsymbol geleitet. Diese Schilder wurden vor vielen Jahren von Franz Weis angefertigt und aufgestellt: eine von zahlreichen Spuren, die den Namen Franz Weis dauerhaft mit dem Luftsportverein Bauland verbinden. Heute feiert der langjährige und hochgeschätzte „Motor des Vereins“ seinen 90. Geburtstag.

Franz Weis stammt aus dem Ort Mährisch-Rothmühl im Sudetenland, schon lange wohnt er in Distelhausen. Durch die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zunächst in das Auffanglager Gerlachsheim. Bei der Firma Auto-Körner in Distelhausen fand er eine Ausbildungsstelle, später arbeitete er bei der US-Army in Esslingen als Automechaniker. 1955 wurde er Mitarbeiter der Distelhäuser Brauerei und blieb bis zum Eintritt ins Rentenalter diesem Betrieb treu. Zu dem beruflichen Erfolg gesellte sich das private Glück. 1966 heiratete er seine aus Beckstein stammende Frau Doris. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Zu den heutigen Gratulanten gehören auch zwei Enkelkinder im Alter von 19 und 21 Jahren.

1967 wurde er Mitglied im damals noch jungen Luftsportverein. Damit begann seine langjährige Leidenschaft zur Fliegerei und für den Verein eine wertvolle Erfolgsgeschichte. Franz Weis schulte zunächst auf dem Motorsegler Scheibe Falke SF 25 B unter Fluglehrer Ludwig Dambach.

Als Pilot flog er den Motorsegler Sportavia-Pützer RF5 mit dem Kennzeichen D-KATO bis zu dem Tag, an dem er seine aktive Fliegerei beendete. Er flog viel: Passagierflüge, Langstreckenflüge auch ins Ausland sowie die bekannten Formationsflüge mit Fliegerfreunden. Bei Fluglagern des Vereins in Österreich in St. Johann/Tirol und Dornbirn-Hohenems, war er immer aktiv dabei. Besonders verdient um den Verein und um den Luftsport machte sich Franz Weis durch seine Fähigkeiten und seinen unermüdlichen Fleiß. Lange Jahre war er Mitglied des Beirats. An den Wochenenden koordinierte er als Flugleiter Starts und Landungen. Über Jahrzehnte war er Werkstattleiter und investierte unzählige Arbeitsstunden in die Wartung der Motorsegler und Segelflugzeuge.

Sein Ruf eilte ihm voraus. Deshalb wurde er vom baden-württembergischen Luftsportverband zu jährlich stattfindenden Schulungen für Flugzeugwarte eingeladen, zunächst als Teilnehmer, später als Referent. Sein technisches Geschick stellte er immer wieder unter Beweis. Unter seiner Leitung wurde ein ausrangierter Lkw der Distelhäuser Brauerei zu einer Seilwinde für den Segelflugschlepp umgebaut, die über viele Jahre eingesetzt wurde und beim Luftsportverein Bauland wertvolle Dienste leistete.

