Teams stellen sich vor

Tauberbischofsheim.Der Förderverein der Handballspielgemeinschaft Dittigheim/Tauberbischofsheim veranstaltet am Sonntag, 8. September, um 14.30 Uhr für die gesamte Bevölkerung einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen auf dem Vorplatz der Turnhalle.

Ab 17 Uhr werden alle an der kommenden Hallenrunde teilnehmenden Damen-, Herren- und Jugendmannschaften der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim, sowie deren Trainer und Betreuer der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vor allem im Männerbereich gab es einige personelle Veränderungen. Nach der Meisterschaft in der Landesliga wird das Team von Trainer Martin Keupp in der kommenden Spielrunde wieder in der Verbandsliga auf Punkt- und Torejagd gehen.

Die Verantwortlichen haben hierzu eine schlagkräftige Truppe mit namhaften Neuzugängen zusammengestellt.

Saisonstart der Männer ist am Samstag, 14. September, mit einem Heimspiel gegen den TSV Rot. Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung in der Turnhalle statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019