„Takt wird sich spürbar verbessern“

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember gibt es im Bereich der Westfrankenbahn einige Änderungen. So wird eine neue Zuggeneration den Betrieb aufnehmen. In Zukunft kommen Dieseltriebwagen der Baureihe VT 642, hier einer bei der Einfahrt in den Bahnhof Igersheim, zum Einsatz.