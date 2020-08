Tagesmütter nehmen Zertifikate entgegen

Tauberbischofsheim.Ein besonderer Kurs IV im Tageselternverein ging zu Ende. Gestartet im März konnte nun endlich im Juli nach einer mehrmonatigen Corona-Pause der Qualifizierungskurs IV bei Kursleiterin Karin Kraft beendet werden. Unter Hygiene- und Abstandsvorgaben durften die Teilnehmer nach den Pfingstferien den Kurs wieder besuchen.

Aber auch etwas Gutes hatte die Corona-Pause: Die Teilnehmerinnen nutzten die Zeit, um ihre Konzeptionen zu schreiben und sich ein Thema mit Bezug zur Kindertagespflege zu suchen, welches dann beim Kolloquium den Prüferinnen präsentiert wurde. Unter anderem wurden Jessica Weckesser vom Jugendamt und Stefanie Neugebauer vom Tageselternverein Themen wie die Eingewöhnung in der Kindertagespflege oder taktile Sinneswahrnehmung mit Sand, Wasser und Matsch vorgestellt.

Insgesamt absolvierten die Teilnehmerinnen in zwei Jahren 160 Unterrichtseinheiten in vier Kursen. Am Abend der Zertifikatsübergabe überreichten Neugebauer vom Tageselternverein und Vanessa Bitterer vom Jugendamt unter Hygieneauflagen an insgesamt drei Tagesmütter feierlich ihre Zertifikate. Drei weitere Teilnehmerinnen müssen erst noch ihre Fehlzeiten nachholen und bekommen dann ihr Zertifikat nachgereicht.

Elementare Grundlagen

Der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis führt die Kurse in Kooperation mit dem Jugendamt nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts und den Empfehlungen des Landesverbands für Kindertagespflege durch. Inhaltlich wurden in den Kursen die elementaren Grundlagen der Kindertagespflege wie Betreuung, Förderung, Erziehung, rechtliche und finanzielle Informationen und Kooperation mit den Eltern bearbeitet. Aber auch heikle Themen wie Schweigepflicht und Kindeswohlgefährdung wurden ausführlich besprochen.

Die Teilnehmerinnen empfanden die Kurse als sehr bereichernd, abwechslungsreich, informativ und sehr gut vorbereitend auf die Tätigkeit als Tagespflegeperson.

Die Kindertagespflege ist eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung und insbesondere geeignet für die ausschließliche Betreuung von Kindern zwischen null und drei Jahren. Im Main-Tauber-Kreis hat aber auch die ergänzende Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern eine große Bedeutung. Tagespflege ist die Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern in und durch zwei Familien. Sie ist sehr familiär, flexibel und individuell. Tagespflege findet in der Regel wohnort- oder arbeitsnah statt und gewährleistet für die betreuten Kinder die Stabilität des sozialen Umfeldes. Der Tageselternverein bietet Eltern und Tagespflegepersonen umfassende Informationen und Beratung in allen Fragen der Tagespflege an. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020