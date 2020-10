„Tafel-Tüten“ als vorgezogene Weihnachtsgaben

Main-Tauber-Kreis.„Gemeinsam helfen und Lebensmittel spenden.“ Kunden können bis zum 1. November in den Rewe-Märkten in Tauberbischofsheim, Külsheim und Hardheim vorgepackte Lebensmitteltüten zum Preis von fünf Euro käuflich erwerben. Die gleiche Aktion lief auch bei EDEKA, E-Center in Tauberbischofsheim, Diese mit Le-bensmitteln gefüllte Tüten verbleiben im Markt und werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tauberbischofsheimer Tafel für bedürftige Menschen abgeholt und ausgegeben.

Mit dem Verkauf von „Tafel-Tüten“ wollen die beiden Märkte Menschen helfen, die auf vergünstigte Waren in den Tafel-Läden angewiesen sind. Zusätzlich spendet Edeka pro gekaufter Lebensmitteltüte einen Euro hinzu. Als Caritasverband, der für gesellschaftliche Entwicklung und soziale Direkthilfe steht, organisiert die Tafel Tauberbischofsheim regelmäßig den Warentransport von gespendeten Lebens- und Haushaltsmitteln die von den Märkten in der Region Tauberbischofsheim gespendet werden. Neben dieser stetigen Kooperation ist die aktuelle Tüten-Aktion ein doppelt wirksamer Beitrag für soziale Hilfe, so Tafelladenleitung Sylvia Hehn.

Edeka Marktleiter Florian Dürr unterstreicht die Aussage und betont den enormen gesellschaftlichen Stellenwert solch einer Einrichtung: „Die Not der Menschen hört durch Corona nicht auf und wir beteiligen uns gerne an dieser Aktion. Eine vorgezogene Weihnachtsgabe, die den Kunden der Tafel zugutekommt.“ car

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020