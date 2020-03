Suche nach früheren Kollegen

Tauberbischofsheim.In diesem Jahr wird der Fachbereich Dorfhilfe und Familienpflege des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis 50 Jahre alt.

Da die Aufzeichnungen in den früheren Jahren nicht lückenlos geführt wurden, sucht der Fachbereich Frauen und Männer, die ab den 1970er Jahren bei Familien in Nöten im Einsatz waren oder Menschen, die sich daran erinnern, wer diesen Dienst bereits in den frühen Jahren im Auftrag des Diakonischen Werks übernommen hat.

Kontaktaufnahme, Fotomaterial sowie Berichte aus früheren Einsätzen sind willkommen. Ansprechpartnerin ist Carina Kuhn, Telefon 09341 928016 (E-Mail: carina.kuhn@diakonie-tbb.de).

