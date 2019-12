„Strafzettel gegen Wildparker derzeit nicht durchsetzbar“

Tauberbischofsheim.Manche Dinge erscheinen auf den esten Blick relativ einfach, entpuppen sich bei genauerer Betrachtung, vor allem wenn eine juristische Komponente ins Spiel kommt, jedoch als kompliziert. So auch beim Wildparken auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz. Hier sollte eigentlich noch im Dezember eine Entscheidung fallen, doch aufgrund juristischer Vorgaben und der personellen Situation auf dem Ordnungsamt sei eine „endgültige Weichenstellung“ erst im Januar möglich. Dies erklärte Bürgermeisterin Anette Schmidt in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstag im Konferenzraum der Stadthalle.

Den Stein ins Rollen brachte an diesem Nachmittag Bernd Mayer (Bürgerliste): „Wir wollten im Dezember über die Thematik Parken auf dem Marktplatz reden und einen Beschluss treffen“, machte er seinem Unmut Luft. „Es ist höchste Zeit, dass etwas passiert, wir machen uns ja draußen lächerlich. Die Bürger wollen eine Entscheidung.“

„Es ist klar, dass wir hier klare Regeln brauchen, aber zum einen ist das juristisch nicht so einfach und zum anderen ist die zuständige Sachbearbeiterin derzeit in Urlaub“, erläuterte Bürgermeisterin Anette Schmidt. Eigentlich wollte sie über das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung informieren, gab aber nun schon am Donnerstag einen Sachstandsbericht.

„Wir bekommen aus juristischen Gründen derzeit keinen Strafzettel vollstreckt“, führte die Rathaus-Chefin aus. Der Marktplatz liege in einer verkehrsberuhigten Zone und in einer solchen ist Parken auf gekennzeichneten Zonen erlaubt. Im Falle des Marktplatzes bedeute das, dass auch die aus optischen Gründen angebrachten, dunklen Pflastersteine Parkplätze markieren. Es parke zwar niemand diagonal, aber das sei juristisch nicht relevant.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit der Verkehrsbehörde habe sich nun als eine mögliche Lösung ergeben, aus dem verkehrsberuhigten Bereich eine Tempo-20-Zone zu machen. Dadurch würde nur an den eigens ausgewiesenen Plätzen an der östlichen Seite das Abstellen von Autos erlaubt sein. Zusätzlich könne sich Schmidt vorstellen, die Markierungen für die Parkbuchten noch mehr hervorzuheben.

Eine entsprechende Ausarbeitung sei von der zuständigen Sachbearbeiterin bereits erfolgt. Sie sei aber derzeit in Urlaub, so dass sie dies dem Gemeinderat nicht vorstellen könne und für Rückfragen nicht zur Verfügung stehe. „Wir wollen Nägel mit Köpfen machen und eine Lösung finden, die dauerhaft Bestand hat“, so Anette Schmidt.

„Parkplätze haben normalerweise eine bestimmte, vorgegebene Größe, und die durch unsere Farbgestaltung entstandenen Felder haben ganz andere Ausmaße“, konnte Sascha Diemer (CDU) diese Argumentation nicht nachvollziehen.

Die Bauarbeiten für das neue Alten- und Pflegeheim an der Kapellenstraße verzögern sich um drei Monate, weil dort derzeit die Archäologen tätig sind.

Bei der Vorstellung von Baugesuchen führte der Leiter des Bauordnungsamts, Rainer Ruppert, aus, dass von 35 Bauplätzen auf dem Laurentiusberg 17 im Verfahren seien und bereits auf neun die Bauausführung erfolge.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019