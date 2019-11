Stimmungsvolle Lieder mit „bel canto“

Hochhausen.Einen sehr schönen Vorabendgottesdienst gab es am vergangenen Samstag in Hochhausen. Kaplan Dominik Albert zelebrierte einen Gottesdienst, der mit sehr stimmungsvollen geistlichen Liedern von der Musikgruppe „bel canto“ mitgestaltet wurde. Bel canto war am 5. November 1999 von zwölf Singbegeisterten als eine Untergruppe der Kolpingsfamilie Hochhausen gegründet worden. Damit feierte die Musikgruppe nun ihr 20. Geburtstagsfest. Aus diesem Anlass überreichte Pfarrgemeinderat Herbert Elsner ein Geburtstagsgeschenk der katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim und für den verhinderten Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Hans-Jürgen Bundschuh, ein weiteres Geschenk der Kolpingsfamilie Hochhausen. „Bel canto“ um Leiter Ralf Knüttel bedankte sich bei den zahlreichen Gottesdienstbesuchern mit weiteren Liedern, wofür der Chor lang anhaltenden Beifall erhielt. Bild: Seitz

