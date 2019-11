Stiefel werden mit Leckereien gefüllt

Tauberbischofsheim.Dieses Jahr können sich die Kinder in der Kreisstadt wieder besonders auf den Nikolaustag freuen. Denn in der Kreisstadt findet erneut die Nikolausstiefel-Aktion des Wirtschaftsforums Pro Tauberbischofsheim statt. Dabei werden die Stiefel der teilnehmenden Kinder wieder mit allerlei Leckereien gefüllt.

Kinder können bis Freitag, 29. November, einen sauberen Stiefel in ein teilnehmendes Einzelhandelsgeschäft bringen. Die Stiefel werden gesammelt, gefüllt und pünktlich vor dem Nikolaustag in die Geschäfte zurückgebracht.

Wachsame Augen gefragt

Doch hier sind wachsame Augen gefragt: Denn die Stiefel werden am 6. Dezember nicht in den Schaufenstern der Geschäfte ausgestellt sein, in denen sie abgeliefert wurden, sondern in einem anderen.

Eine Ausnahme bilden die teilnehmenden Firmen außerhalb des Stadtkerns. Hier werden wieder die Stiefel ausgestellt, die auch in jenem Geschäft abgeliefert wurden.

Viele Geschäfte machen mit

Folgende Tauberbischofsheimer Geschäfte beteiligen sich an der Nikolaus-Aktion – dort können Kinder ihre Stiefel abgeben: Franken-Apotheke, Fränkische Nachrichten Verlags GmbH, Schuhhaus Gattner-Finke, Uhren-Schmuck Hahn, Metzgerei Hofmann, Krug-Schuh GmbH, Konrad Moden, Messler Mode, Möbel Schott, Obi-Filiale Tauberbischofsheim, Buchhandlung Schwarz auf Weiss, Sport Hofmann, Cecil Store, Paloma Reisebüro, Koob Augenoptik, Weltladen, Optik Schäfer-Nohe, Stern-Apotheke, Hubertus Apotheke, Pro Optik, Müller Drogeriemarkt.

