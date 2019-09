Steinwüste ist nicht insektenfreundlich

Heute lese ich wieder in ihrer Zeitung über Insektenfreundlichkeit im Badgarten. Das finde ich ja besonders gut.

Doch immer und immer wieder und das seit Jahren ärgere ich mich maßlos, wenn ich von Külsheim kommend den ersten Kreisverkehr in Tauberbischofsheim passiere, dass man da so eine Steinwüste angelegt hat.

Hat denn der Herr Bürgermeister diese noch nicht wahrgenommen? Diese Verkehrsinsel könnte doch so schön mit tollen bienenfreundlichen Pflanzen bestückt werden wie zum Beispiel in Lauda oder in Bad Mergentheim.

Da ist jedes Stückchen freier Platz wunderschön mit Wiesenblumen etc. angesät.

Auch hinter dem Rathaus bei den Parkplätzen sind überwiegend Steine. Es ist so traurig, das anzusehen, wo doch immer wieder von Insektensterben, Bienenfreundlichkeit und Klimawandel die Rede ist.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019