Startschuss für das Jugendhaus

Tauberbischofsheim.Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 26. Juni, ab 14 Uhr öffnet das Jugendhaus wieder seine Türen. Jugendliche von zehn bis 17 Jahren sind willkommen.

Die neue Jugendhausleiterin Conny Seidel wird gemeinsam mit Bürgermeisterin Anette Schmidt, weiteren Gemeindevertretern sowie Vertretern des Caritasverbands im Tauberkreis den Startschuss zum Eröffnungsnachmittag mit und für die Jugendlichen geben. „Auf dem Programm stehen unter anderem alkohol- und kostenfreie Cocktails, gegenseitiges Kennenlernen, ein ,Land-Art-Projekt‘ und eine Wunschkiste, in der die Jugendlichen Ideen, Vorschläge und Wünsche für das neue Jugendhaus benennen können“, berichtet Conny Seidel voller Vorfreude.

„Zur besseren Vernetzung der jungen Besucher mit dem Jugendhaus gibt es inzwischen auch einen Facebook-Account unter „Jugendhaus Tauberbischofsheim“.

Das erste Monatsprogramm für den Juni ist entwickelt und bietet schon am Samstag, 27. Juni, mit der „Chill out- Zone“ von 15 bis 18 Uhr einen Treffpunkt und am Dienstag, 30. Juni, geht es ab 15 Uhr um Lieblingsmusik von Jugendlichen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020