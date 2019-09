Starke Frauen stehen im Mittelpunkt der „Fairen Woche“, die bundesweit am 13. September startet.

Tauberbischofsheim. Auch der Weltladen Tauberbischofsheim beteiligt sich an dieser Aktionswoche, die unter dem Motto „Gleiche Chancen durch Fairen Handel“ steht.

Frauen benachteiligt

„Nach wie vor werden Frauen weltweit benachteiligt und ihr Potential unterschätzt“, so Helena Bieber, Sprecherin des Weltladens. „Von den rund 700 Millionen Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, sind rund 70 Prozent Frauen.“ Sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern verdienen Frauen weniger als Männer, sie leisten mehr unbezahlte Tätigkeit und sind weniger oft in Führungspositionen vertreten. Dazu kommt das Risiko der sexuellen Ausbeutung. In etlichen Ländern des Südens haben Frauen weniger Zugang zu Bildung, Geld und Krediten, was ihren Handlungsspielraum und die Entfaltung ihrer Fähigkeiten begrenzt. Der Faire Handel möchte dies ändern.

Strukturen gegen Ungleichheit

„Der Faire Handel schafft Strukturen, die Ungleichheit abbauen“, sagt Monika Bauer, Vorsitzende und Einkäuferin des Weltladens. Durch Bildungsprogramme, das Einbeziehen von Frauen in Entscheidungsebenen und durch die Verfügbarkeit von Land und Produktionsmitteln würden Frauen gefördert.

So gäbe es immer mehr Kooperativen des Fairen Handels, die von Frauen geführt werden: In Ghana produzieren zum Beispiel 400 Frauen unter dem Label „Global Mamas“ farbenfrohe Kleider, Hosen und Shirts aus GOTS-zertifizierter Baumwolle. Die Kooperative „Aprolma“ in Honduras gehört zu den wenigen reinen Frauenkooperativen im weltweiten Kaffeesektor.

Im Weltladen zu finden sind untr anderem die Produkte von „Mataranda“. „Die Organisation weist einen hohen Frauenanteil auf und stellt in Zimbabwe bevorzugt Witwen und alleinstehende Frauen ein, die wunderschöne, gebatikte Textilwaren wie Kulturbeutel, Rucksäcke und Tücher produzieren“, so Monika Bauer.

Rund 30 Frauen engagiert

Im Weltladen Tauberbischofsheim engagieren sich rund 30 Frauen ehrenamtlich für den Fairen Handel und damit für die Stärkung von Frauenrechten im globalen Süden – durch den Verkauf der fair gehandelten Produkte sowie durch politische Kampagnen und Kulturveranstaltungen.

Eine davon ist Teil der Fairen Woche: Der Gospelday vor dem Weltladen findet am 21. September statt. Das Weltladen-Team lädt zum Zuhören und Mitsingen ein.

Die Besucher des Weltladens erhalten während der Fairen Woche Informationen rund um den Fairen Handel sowie exotische Rezepte, zu denen beispielsweise die Herstellung einer erfrischenden „Nicecream“ gehört. sps

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019