Städtische Spielplätze geschlossen

Tauberbischofsheim.Das Management der Corona-Krise verlangt den Kommunen einiges ab, auch die Mitarbeiter sind stark gefordert. Doch ohne die Mithilfe jedes einzelnen wird es nicht gehen.

In sämtlichen Bereichen der Stadtverwaltung und in allen Einrichtungen wird jeden Tag motiviert an den Herausforderungen der aktuellen Zeit gearbeitet. Täglich neue Situationen und Themen sowie neue Verordnungen nehmen

...