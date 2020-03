Stadtverwaltung schränkt Publikumsverkehr ein

Tauberbischofsheim.Die Stadtverwaltung und alle anderen städtischen Einrichtungen werden ihren Dienstbetrieb trotz der Ausbreitung des Corona-Virus aufrechterhalten. Nach wie vor sind die Mitarbeiter für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt im Einsatz, um die Infrastruktur und besonders die Daseinsvorsorge zu gewährleisten.

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und den entsprechenden Landesverordnungen gerecht zu werden ist es notwendig ab diesen Mittwoch das Rathaus, den Bauhof, das Wasserwerk, die Kläranlage und alle weiteren städtischen Außenstellen bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung können weiterhin telefonisch oder per Email kontaktiert werden. Bei unaufschiebbaren Vorgängen kann ein Termin vereinbart werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Besucher erklären, dass sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet für Coronavirus-Infektionen aufgehalten haben. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der städtischen Mitarbeiter findet man auf der städtischen Homepage. Die Telefonzentrale ist unter der Telefonnummer 09341/8030 erreichbar.

Die Stadt stellt den Bürgern zudem weiterhin zwei Telefon-Hotlines zur Verfügung. Zu Fragen rund um Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen gibt es Auskunft unter den Nummern 09341/803-54 und -55.

Unter Telefon 09341/80312 können Bürgerinnen und Bürger zu allgemeinen Anfragen im Zusammenhang mit den städtischen Aufgaben anrufen.

Die Telefon-Hotlines sind von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr erreichbar.

Bei Fragen zu den medizinischen Aspekten des Corona-Virus sollten sich die Bürger weiterhin an das Bürgertelefon des Gesundheitsamts Main-Tauber-Kreis zu wenden. Es ist täglich unter Telefon 09341/824010 erreichbar.

Mit der Schließung aller Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen hat die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim in Abstimmung mit den Trägern der Betreuungseinrichtungen sowie den städtischen Schulen eine Notfallbetreuung für die Kinder von Eltern, die im Bereich einer kritischen Infrastruktur arbeiten, angeboten. Grundvoraussetzung für die Notfallbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich sind. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist.

Die Notfallbetreuung kann – neben der Beschränkung auf kritische Berufsgruppen – nur in Anspruch genommen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der Familie organisiert werden kann, Eltern und Kinder keine Erkältungssymptome haben, es keinen Aufenthalt in einem Risikogebiet entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts innerhalb der letzten 14 Tage gegeben hat.

Erziehungsberechtigte, die Bedarf an der Betreuung ihrer Schulkinder (bis zur 6. Klasse) haben, melden sich im jeweiligen Schulsekretariat.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020