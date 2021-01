Stadtsanierung und Wasserversorgung im Fokus

Tauberbischofsheim.Es geht weiter voran in der Kreisstadt. Dass trotz Corona viele Projekte im vergangenen und auch im neuen Jahr 2021 in der Pipeline sind, konnte Bürgermeisterin Anette Schmidt beim Besuch des Landtagsabgeordneten Professor Dr. Wolfgang Reinhart verdeutlichen. Der Abgeordnete nutzte den Austausch mit der Rathauschefin, um sich über aktuelle Sachstände zu informieren und weitere Vorhaben für die Zukunft durchzusprechen, bei denen die Stadt auf Unterstützung des Landes setzt und angewiesen ist.

„Unsere Kommunen müssen auch künftig zukunftsfähig, attraktiv und lebenswert sein“, so der Landtagsabgeordnete. Er betonte in diesem Zusammenhang auch die Städtebauförderung, die auch in der Kreisstadt in den letzten Jahren viele Projekte ermöglicht habe.

Positiv zeigte sich Reinhart auch über die jüngsten Entwicklungen am ehemaligen Konvikt in Tauberbischofsheim. Das Areal des ehemaligen Knabenkonvikts St. Michael in Tauberbischofsheim hat einen neuen Besitzer. Die Pläne des Investors seien zukunftsträchtig. „Das ist für die Kreisstadt ein wichtiger Schritt und eine enorme Investition am Standort“, so Reinhart.

Auch in Tauberbischofsheim sei ab März „Corona“ das Top-Thema gewesen, so die Bürgermeisterin. Frühzeitig sei ein Lenkungsstab gebildet und Maßnahmen zum Schutz der Bürger und Mitarbeiter ausgearbeitet worden. „Seit Mitte März bis zum Winter-Lockdown mussten nahezu alle städtischen Veranstaltungen Stück für Stück abgesagt werden – angefangen von den Schlosskonzerten, dem Altstadtfest, der Martini-Messe bis hin zum Weihnachtsmarkt.

Die Verwaltung und Außenstellen waren nicht oder nur eingeschränkt erreichbar“, blickte die Bürgermeisterin zurück. „Der Gemeinderat beschloss Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft und Familien in unserer Stadt. Jeder leistete seinen Beitrag in dieser herausfordernden Situation“, so Schmidt.

„Die Stadtentwicklung gehe voran – trotz oder gerade mit Corona wurde saniert, erweitert und weiterentwickelt“, bilanzierte Schmidt. 2020 seien viele Projekte angepackt worden. Gemeinsam mit den Maßnahmen des Landes seien einige zusammengekommen, wie etwa die Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte in der Würzburger Straße (rund 1,2 Millionen Euro), der Neubau SBBZ und Ganztagesbereich mit Mensa am Schulzentrum am Wört (rund 9,3 Millionen Euro). Auf dem Laurentiusberg gehe der neue Hochbehälter (rund 2,4 Millionen Euro) in Betrieb, der einen wichtigen Knotenpunkt in der Neukonzeption der Wasserversorgung von Tauberbischofsheim darstelle. Hier dankte die Bürgermeisterin Wolfgang Reinhart ausdrücklich für dessen Einsatz in Stuttgart. „Ohne diese Unterstützung wären wir heute nicht so weit“, so die Bürgermeisterin.

Auf zwei große, bedeutende private Bauvorhaben kamen Reinhart und Schmidt ebenfalls zu sprechen: Der VS-Neubau von Werk 7.1 und der Neubau eines Seniorenzentrums mit 60 barrierefreien Wohnungen, 90 stationären und 30 Tagespflegeplätzen in der Kapellenstraße. pm

