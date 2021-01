Stadt veröffentlicht Imagebroschüre

Tauberbischofsheim.Kundennähe ist nicht nur ein Schlagwort. Die neue Imagebroschüre der Stadt Tauberbischofsheim, die druckfrisch vorliegt, bedeutet für Gäste mehr Information und Service. Die umfangreichen Angebote der Urlaubsstadt Tauberbischofsheim finden sich in diversen Rubriken, von tbb_sportlich bis tbb_modern und vom Unterkunfts- und Gaststättenverzeichnis bis hin zur Vorstellung der übergeordneten Verbände. Ergänzend sind Lagepläne beigefügt, auf denen auch die sechs Stadtteile mit deren Angebot verzeichnet sind.

Die 36-seitige Broschüre ist das erste Magazin mit neuem Design und neuem touristischen Logo. In Zukunft werden sich nach und nach alle weiteren touristischen Produkte mit einheitlichem Erscheinungsbild präsentieren.

Der Urlauber soll sich von den Möglichkeiten inspirieren und den Leistungen der Anbieter überzeugen lassen. Ob Hotel, Gasthaus, Ferienwohnung, Privatzimmer oder Wohnmobilstellplatz: Wer in Tauberbischofsheim eine Unterkunft sucht, wird in der kostenlosen Imagebroschüre 2021/2022 fündig. Das Magazin, im bewährten DIN A4-Format, wird im zweijährigen Turnus vom Amt für Kultur und Tourismus, in Zuständigkeit von Brigitte Hörner aufgelegt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021