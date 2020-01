Stadt mit Stand auf der CMT

Tauberbischofsheim.Die Kreisstadt präsentierte sich auf der CMT in Stuttgart als Urlaubsziel für Jung und Alt. Neue Angebote, wie die Trends Waldbaden und „Glamping“, begeisterten die Besucher am Tauberbischofsheimer Stand. Brigitte Hörner vom Amt für Kultur und Tourismus und die Stadtführerin Ilse Schwarz sowie Sabine Münch standen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Insgesamt waren die drei Tage Messeteilnahme ein voller Erfolg für den Tourismus in Tauberbischofsheim, so die Verantwortlichen. Die zertifizierte Waldbade-Begleiterin Anke Tunger bot ein Mini-Waldbaden zum Ausprobieren an. Die Besucher erfuhren so, dass ein Waldbad viel mehr ist als nur ein Spaziergang. Bild: Stadtverwaltung TBB

