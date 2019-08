Sprungbrett für beruflichen Aufstieg genutzt

tauberbischofsheim.Im Einjährigen Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife der Fachrichtung Technik und der Fachrichtung Wirtschaft legten 15 Schüler an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim ihre Fachhochschulreifeprüfung ab.

Beim Einjährigen Berufskolleg wird aufbauend auf einem mittleren Bildungsabschluss sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung in nur einem Jahr die Fachhochschulreife erworben, die zum Studium an einer Fachhochschule in einer beliebigen Fachrichtung berechtigt. Viele Facharbeiter nutzten diese Schulart bereits als Sprungbrett für den beruflichen Aufstieg.

Das Abschlusszeugnis wurde den Absolventen von ihrer Klassenlehrerin von Fritsch überreicht.

Für hervorragende Leistungen wurden insgesamt fünf Preise und zwei Belobigungen vergeben.

Die beste Leistung beider Klassen erreichte Nicolai Knebel (Uissigheim) aus dem 1BKFHT mit einem Notendurchschnitt von 1,2.

Weitere Preisträger sind Marcel Dosch (Unteraltertheim), Vincenz Adler (Marktheidenfeld), Celine Weimer (Richelbach) und Lea Weimer (Richelbach). Sie erhielten als Anerkennung ihrer sehr guten Leistungen einen Buchpreis.

Als Anerkennung für gute Leistungen erhielten Markus Bauer (Neubrunn) sowie Joshua Knapp (Freudenberg) eine Belobigung.

Weitere erfolgreiche Abschlüsse: Cara Diez (Reicholzheim), Bastian Hügelschäffer (Üngershausen), Nicholas König (Kreuzwertheim), Linus Adelmann (Külsheim), Björn Motzkau (Tauberbischofsheim), Albert Sibert (Külsheim), Johannes Wohlfahrt (Lengfurt). gws

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019