Sperrung wird am 20. Dezember aufgehoben

Tauberbischofsheim.Im Zuge der Umsetzung der Eigenmaßnahmen Wasserversorgung „Mittlere Tauber“ laufen derzeit die Bauabschnitte in Richtung L 578, wobei die Zu- und Abfahrt der L 578 in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt ist. Gegenüber der Ausfahrt Kachelstraße ist die Straße halbseitig gesperrt. Die Zufahrt in Fahrtrichtung Stadt ist möglich. Die Bauarbeiten laufen planmäßig. Die Leitungen sind bereits verlegt und auch die Asphaltdecke in der Würzburger Straße ist fertiggestellt. „Die Sperrung der Würzburger Straße beziehungsweise der Zu- und Abfahrt der L 578 wird rechtzeitig zu den Feiertagen ab dem 20. Dezember aufgehoben“, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der FN mit. Bild: Diana SeuferT

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019