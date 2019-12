Spende für Station Regenbogen

Tauberbischofsheim.Rennen, toben, hüpfen, springen, klettern, das machen alle Kinder gerne. Aber nicht immer sind alle von ihnen dazu in der Lage, denn sie sind krank. Ernsthaft, und zum Teil sogar unheilbar krank. Das ist schlimm und ungerecht, fanden die Schüler der Klassen 7a und 7b der Werkrealschule des Schulzentrum am Wört. Deshalb beschlossen sie, die Einnahmen von 380 Euro des „Sozialen Tages“ – als kunstvoll dekorierte Backmischungen am Elternabend verkauft wurden – soll en gespendet werden.

Der Empfänger war die „Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder“ in Würzburg. Die Schüler den Scheck an die Verantwortlichen, als die beiden Klassen mit ihren Klassenlehrern Müller und Friedlein nach Würzburg reisten. Die Spende soll den leukämie- und tumorkranken Kindern helfen, ihr Leben auf der Kinderkrebsstation Regenbogen so positiv wie möglich zu gestalten . wrs

