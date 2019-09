Spektakuläre Aufnahmen zu sehen

Tauberbischofsheim.Die Alpen sind das höchste Gebirge im Inneren Europas. Mit verschiedenen Aspekten des Alpenraumes hat der Seminarkurs des Matthias-Grünewald-Gymnasiums sich beschäftigt. In einer öffentlichen Veranstaltung präsentieren die Schüler am Mittwoch, 18. September, in der Mensa ihre Ergebnisse. Höhepunkt des Seminarkurses war eine einwöchige Transalp mit dem Mountainbike von Oberstdorf nach Poschiavo. Im zweiten Teil des Abends zeigen die Teilnehmer spektakuläre Bilder von ihrer Exkursion. Beginn des Präsentationsabends ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Feuerstein

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019