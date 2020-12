Sparkasse Tauberfranken schließt ab Montag, 14. Dezember, elf Filialen

Tauberbischofsheim.Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie stellt die Sparkasse Tauberfranken den persönlichen Service auf einigen Filialen ab Montag, 14. Dezember, vorübergehend ein. Der personenbesetzte Service der nachstehenden Elf Filialen wird vorübergehend ausgesetzt, das heißt die Filialen sind bis auf weitrees geschlossen: Assamstadt, Bad Mergentheim – Filiale Markelsheim, Bad Mergentheim – Filiale Petershof, Bad Mergentheim – Filiale Weberdorf, Höpfingen, Niederstetten, Tauberbischofsheim – Filiale Oststadt, Werbach, Wertheim - Mondfeld, Wertheim - Urphar, Wertheim - Wartberg. Damit bleiben 16 Filialen im Vollbetrieb. 11 Filialen sind im eingeschränkten Betrieb, in denen Beratungen weiterhin möglich sind, aber bevorzugt telefonisch erfolgen sollen. Die Selbstbedienungseinrichtungen wie Geldautomat, Kontoauzugsdrucker etc. bleiben ebenfalls in Betrieb.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020