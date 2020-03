Spannung mit „Nightlife“

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab diesem Donnerstag jeden Tag, außer Freitag, den Film „Nightlife“ um 19.30 Uhr. Zum Inhalt: Milo (Elyas M’Barek) arbeitet als Barkeeper in Berlin. Eines Nachts trifft er seine Traumfrau Sunny (Palina Rojinski). Sie liebt Musik und hat das Angebot bekommen, bei einem Musiklabel in Atlanta zu arbeiten. In der nächsten Woche soll es für sie schon in die USA gehen. Die beiden verabreden sich für ein Date noch am selben Abend, schließlich will Milo verhindern, dass die Frau seines Lebens die Stadt verlässt. Die bislang so romantische Verabredung eskaliert, als Milos Freund Renzo (Frederick Lau) hereinplatzt, dem die halbe Berliner Unterwelt auf den Fersen ist. Es ist der Beginn einer durchgeknallten Jagd durch das nächtliche Berlin.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020