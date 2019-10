Spannung mit „Der Illegale“

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle „Der Illegale“ von Günther Weisenborn und Konstantin Wecker in einer Inszenierung von Carsten Ramm.

Intendant Carsten Ramm setzt dabei seine Beschäftigung mit dem einstmals gefeierten, dann aber vergessenen Schriftsteller und Widerstandskämpfer Günther Weisenborn fort. Ramm hat dafür mit dem Liedermacher Konstantin Wecker, der die Musik für die Revue komponiert hat und dem Filmemacher Christian Weisenborn zwei prominente Mitstreiter gefunden.

Anhand einer Collage von Weisenborn-Texten, Szenen und Songs wird der Autor in der literarischen Revue „Der Illegale“ im Kontext seiner Zeit vorgestellt. „Dabei werden erstaunliche und zum Teil erschreckende Parallelen zur Gegenwart deutlich. Denn spätestens, wenn Weisenborn seine Hoffnung auf die Nachgeborenen und deren Welt setzt, kommt man kaum umhin, nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Gegenwart zu denken“, so Carsten Ramm. Das Publikum darf gespannt sein auf einen spannenden und abwechslungsreichen Theaterabend mit eindringlichen Texten und Liedern von rockig bis kammermusikalisch.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019