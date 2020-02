Spannung mit „Bad Boys for life“

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab diesem Donnerstag jeden Tag, außer Freitag, den Film „Bad Boys for life“ um 19.30 Uhr (FSK ab 16). Zum Inhalt: Draufgänger Mike Lowrey (Will Smith) und sein Partner Marcus Burnett (Martin Lawrence) stehen immer noch im Dienst der Polizei. Während Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Marcus immer mehr zum Familienmensch. Nachdem Mike allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrig bleibt, als Jagd auf den Angreifer (Jacob Scipio) zu machen, der alles tut, um die Befehle seiner Mutter (Kate del Castillo) erfolgreich auszuführen. Und die will den Tod von Mike Lowrey.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020