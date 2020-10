Tauberbischofsheim.„Wir befinden uns in einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage – umso mehr ist mir der Besuch bei den Mittelständlern vor Ort besonders wichtig, um zu hören wie sich die Krise vor Ort auswirkt“, so der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) anlässlich seines Besuchs bei VS in Tauberbischofsheim, dem großen Schul- und Büromöbelhersteller. Gemeinsam mit VS-Geschäftsführer Philipp Müller sprach er über Perspektiven, Lage und Investitionen in die Zukunft des Unternehmens.

Deshalb war es Reinhart auch ein besonderes Anliegen, sich bei einem Gespräch mit Geschäftsführer Müller zu erkundigen, wie die Firma die Krise meistere.

Neue „digitale Wege“

Lobend unterstrich Müller das funktionierende Hygienekonzept, die Lage sei soweit im Griff. Reinhart berichtete über seine Erfahrungen mit der Umstellung auf ,,Home-Office“ und das primäre Nutzen von digitalen Kommunikationsmedien und Plattformen. Hierbei verwies VS-Geschäftsführer Müller dafrauf, dass man durch die Pandemie ebenfalls digitale ,,neue Wege“ der Kommunikation in den Unternehmensalltag aufgenommen habe.

Müller richtete den Blick aber auch in die Zukunft. Neben dem Neubau von Werk 7, welches Müller als wichtige Investition in die neuen Techniken sieht, sei dies auch ein klares Bekenntnis zum Standort in Tauberbischofsheim. „Trotz der Corona-Krise setzen wir als VS auf Wachstum. Wir haben noch viele Dinge in der Pipeline“, so Müller.

Diese sehen vor, in besonderer Weise auch Themenpunkte der Digitalisierung zu betrachten. Durch die definierten Projekte würden zukunftsfähige Strategien für die kommenden Jahre bis 2022 erarbeitet und in unterschiedlichen Handlungsfeldern der VS umgesetzt. Reinhart zeigte sich sehr interessiert und signalisierte, dass ,,spannende Transformationsprozesse“ anstünden, die es zu meistern und integrieren gälte.

In diesem Zusammenhang nannte Reinhart ein vom Wirtschaftsministerium und dem Land Baden-Württemberg in Kooperation mit der ,,L-Bank“ aufgelegtes Programm. Mit der sogenannten ,,Digitalisierungsprämie Plus“ würden Digitalisierungsprojekte sowie Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gefördert. Mit verbesserten Konditionen, einem erweiterten Kreis der Antragsberechtigten sowie förderfähigen Vorhaben könne mit der Digitalisierungsprämie Plus ein noch stärkerer Schwerpunkt auf die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungs- und Prozesskette gelegt werden.

Reinhart lobte die aktuellen Investitionen von VS. Sie seien ein Bekenntnis zur Heimat, zum Standort und den Arbeitsplätzen und ein wichtiger Leuchtturm und Lichtblick in der aktuellen Krise.

Gute Infrastruktur wichtig

Zum Abschluss bedankte sich Professor Dr. Reinhart für die aktuellen, informativen Einblicke und verdeutlichte nochmals, dass er sich auch künftig mit ganzem Herzen für die heimischen Anliegen in Stuttgart einsetzen werde. Ihm sei es wichtig, dass Unternehmen und damit Arbeitsplätze im ländlichen Raum auch künftig Zukunft haben. Dazu gehöre auch eine gute Infrastruktur - in jeglicher Hinsicht, von Straße bis Breitband. pm

