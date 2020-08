Soziale Kontakte wieder ermöglichen

Main-Tauber-Kreis.Sommerferien, verreisen, Neues erleben, Spaß haben: Gerade für Kinder mit Behinderung ist dies besonders wichtig. Wegen Corona mussten jedoch viele besonders nachgefragte Angebote, wie die Flugreise nach Ägypten, abgesagt werden. Die Enttäuschung bei den Betroffenen war groß.

Nach den aktuellen Corona-Verordnungen sind jetzt auch wieder für Menschen mit Behinderung in eingeschränktem Umfang Gruppen- und Einzelangebote möglich.

Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung eines angebotsspezifischen Betriebs-, Raum- und Nutzungskonzepts. Vorzuhalten sind darüber hinaus ein Gesundheitskonzept mit Hygiene-, Schutz- und Abstandsmaßnahmen, ein angepasstes Personaleinsatz- und ein Aufklärungskonzept.

Die Lebenshilfe hat mit erheblichem Aufwand dafür gesorgt, dass sie diesen umfangreichen Auflagen gerecht wird und so wieder spezielle Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung anbieten kann. „Uns war und ist es sehr wichtig, dass vor allem die sozialen Kontakte wieder hergestellt werden, auch wenn dafür ein erheblicher Personaleinsatz erforderlich ist“, so Jörg Hasenbusch, Vorsitzender der Lebenshilfe Bei der Ferienbetreuung, die noch bis Freitag, 21. August, täglich stattfindet, sind zwei bis drei Betreuerinnen für eine Gruppe von drei bis fünf Kindern im Einsatz. Seit Anfang August ist Selina Ponzer als Praktikantin bei der Lebenshilfe tätig und somit eine wertvolle Bereicherung als Betreuerin. Sie bereitet sich jetzt ein halbes Jahr bei der Lebenshilfe auf ihr Studium in Würzburg an der Fachhochschule in der Richtung „Soziale Arbeit“ vor. lh

