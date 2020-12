Sorgfältige Planung der Weihnachtsgottesdienste notwendig

Tauberbischofsheim.Sehr sorgsam geht man bei der Planung der Gottesdienste über Weihnachten in den einzelnen Gemeinden des Dekanats Tauberbischofsheim vor, um die Vorgaben der staatlichen Behörden und die kirchlichen Regelungen im Blick auf die Corona-Situation umzusetzen. Dies wurde bei der Videokonferenz der Pfarrer der Seelsorgeeinheiten des Dekanats Tauberbischofsheim deutlich.

Dekan Gerhard Hauk hatte sich mit den Leitenden Pfarrern in einer Videokonferenz zur derzeitigen Situation ausgetauscht. Dabei wurde sehr deutlich, dass die Einhaltung der Vorschriften und damit die Sicherheit und Gesundheit der Gottesdienstbesucher oberste Priorität haben müssen. Dass Menschen gerade in diesen Tagen eine große Sehnsucht verspüren, ihre Beziehung zu Gott in persönlichem Gebet und im gemeinsamen Gottesdienst zum Ausdruck zu bringen, werde stark wahrgenommen, auch wenn dieser Aspekt in der öffentlichen Wahrnehmung oft eine untergeordnete Rolle spiele.

Die Pfarrer berichteten von einem hohem Maß an Fantasie und Kreativität, die zur Gestaltung der Gottesdienste von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern eingebracht würden. „Es werden in dieser Krisenzeit neue Formen entdeckt, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden“, fasste es ein Seelsorger zusammen. Neben den traditionellen Gottesdiensten in den Kirchen sind es bevorzugt auch Gottesdienste im Freien, in Sporthallen oder anderen geeigneten Orten, die für die Weihnachtsgottesdienste genutzt werden: Bei allen Gottesdiensten hätten Abstand und Maskenpflicht oberste Priorität. Dafür gebe es in den Gemeinden Ordnerteams, die zusammen mit den Pfarrbüros die Anmeldungen der Gottesdienstbesucher entgegennehmen.

Lob für engagierte Helfer

Dekan Gerhard Hauk sprach zusammen mit seinen Pfarrerkollegen den Ordnerteams ein höchstes Lob aus. Ohne sie wären in dieser Pandemie keine Gottesdienstangebote möglich. Erfreulicherweise konnten die Seelsorger auch von digitalen Gottesdiensten und weihnachtlichen Impulsen berichten, die vor Ort – teilweise ergänzt mit Textvorschlägen für Haus- und Familiengebete – angeboten werden. Großes Bedauern löste bei den Verantwortlichen die Perspektive im Blick auf die Sternsingeraktion und der Adveniataktion aus. Auf der einen Seite wisse man, dass die Not der betroffenen Gebiete zugenommen hat und dass auch dort mit entsprechenden Geldern aus der Adveniat- und Sternsinger-Aktion gerechnet wird. Gleichzeitig gibt es die Befürchtung, dass die Spendengelder in diesem Jahr niedriger ausfallen. Um dem entgegen zu wirken, beschreitet man auch hier in den einzelnen Gemeinden neue Wege: Sie reichen von der Einrichtung von Spendenkonten bis zu Sonderaktionen. Es gibt in diesem Jahr in der Regel keine Hausbesuche von den Sternsingern. Trotzdem wurden Ideen benannt, wie diese Hilfsaktion der Kinder und Jugendlichen stattfinden kann. Die Adveniat- und Sternsingeraktionen hatten in den zurückliegenden Jahren im Dekanat Tauberbischofsheim einen ganz hohen Stellenwert, auch mit Blick auf die Spendenerlöse.

Sehr sorgfältig geht man mit dem Anmeldeverfahren zu den Gottesdiensten um. Damit will man einerseits der vorgeschrieben Dokumentationspflicht nachkommen, andererseits aber vor allem verhindern, dass Menschen an den Kirchen abgewiesen werden müssen. Die Besucher der Weihnachtsgottesdienste sollten sich rechtzeitig bezüglich der Anmeldeverfahren und Zugangsregelungen informieren, hieß es.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020