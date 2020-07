Sommerkongress erstmals digital

Tauberbischofsheim.Jedes Jahr veranstalten Jehovas Zeugen weltweit ihre Sommerkongresse, an denen auch die örtliche Gemeinde in Tauberbischofsheim teilnimmt. Meist finden die Kongresse in großen Stadien oder Hallen statt. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Religionsgemeinschaft erstmals auf die Großveranstaltungen. Stattdessen wird das Programm des dreitägigen Gottesdiensts als Premiere weltweit online zur Verfügung gestellt. Die Programmteile (Vorträge, Interviews, Videos und Filme) werden nach und nach im Juli und August veröffentlicht. Der Inhalt ist einheitlich und wird in die jeweiligen Landessprachen übersetzt. „Das bereits seit Längerem feststehende Motto ,Freut Euch immer‘ könnte angesichts der aktuellen Krise kaum passender sein“, heißt es in einer Mitteilung. Interessierte können sich die Gottesdienste online ansehen oder downloaden. Weitere Informationen gibt es unter jw.org im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.07.2020