Silber für Simone und Timo Kießecker

Tauberbischofsheim.Im Tanzsportclub Rot-Weiß Tauberbischofsheim hat sich ein weiteres Tanzpaar erfolgreich als Turnierpaar im Discofox etabliert.

Simone und Timo Kießecker hatten sich sich zu Beginn des Jahres beim „Bergischen Discofox Cup“ in Solingen erfolgreich in die Hauptklasse B getanzt und direkt den dritten Platz erzielt. Bereits beim darauf folgenden Turnier, der „Süddeutschen Meisterschaft“ in Koblenz, qualifizierte sich das Tauberbischofsheimer Paar für die Deutschen Meisterschaften im Dezember 2019.

Am Samstag zahlte sich nun das monatelange harte Training unter der Leitung von Erika und Dierk Szimon erneut aus. Bei den „TAF German Masters“ in Oberhausen erzielte das Paar den zweiten Platz. tsc

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019