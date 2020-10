Sieben Tagesmütter und einen Tagesvater ausgebildet

Tauberbischofsheim.Mit großer Freude ging beim Tageselternverein der Qualifizierungskurs I erfolgreich zu Ende.

Die sieben neuen Tagesmütter und der neue Tagesvater bieten nun in Zukunft bei sich zu Hause, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen Tagespflegeplätze für Kinder an.

Im Kurs I in Tauberbischofsheim erarbeiteten die acht Teilnehmer zusammen mit Referentin Carmen Allinger (Diplom-Sozialpädagogin) die Grundlagen der Kindertagespflege: Aufgaben und Arbeitsfeld, Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern, Kontakt- und Eingewöhnungsphase, Vermittlungsablauf sowie rechtliche Informationen.

Die weiteren Bausteine der fünfteiligen Qualifikation werden die neuen Tagespflegepersonen begleitend zu ihrer neuen Tätigkeit absolvieren.

Zu einer Erstberatung über die Tätigkeit als Tagespflegeperson sind alle Interessierten willkommen am Mittwoch, 21. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Creglingen/Stadtarchiv, oder am Mittwoch, 28. Oktober, in der Sprechstunde des Tageselternvereins in der „Alten Schule“, Lange Gasse 32 in Niederstetten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020