Sieben-Tage-Inzidenz mit 105,7 erstmals dreistellig

Main-Tauber-Kreis.19 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Dienstag für den Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Igersheim, Freudenberg, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim. „Es handelt sich in elf Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Quellen sowie um eine Person, die aus einem Risikogebiet im Ausland zurückgekehrt ist. Die neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 1257.

Vom Gesundheitsamt wurde am Dienstag ein weiterer Todesfall bestätigt. „Es handelt sich um einen über 90-jährigen Mann, bei dem ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Weitere Angaben machen wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 14 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben“, hieß es.

Aufgrund eines Infektionsfalls sei zudem eine Klasse der Gemeinschaftsschule Wertheim unter Quarantäne gestellt worden.

Mittlerweile sind 15 weitere und damit insgesamt 1068 Personen wieder genesen. Derzeit sind 175 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 3, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 21 (+2), Boxberg: 3, Creglingen: 27, Freudenberg: 13 (+2), Großrinderfeld: 3, Grünsfeld: 2, Igersheim: 8 (+2), Königheim: 2, Külsheim: 4, Lauda-Königshofen: 21 (+1), Niederstetten: 11, Tauberbischofsheim: 21 (+4), Weikersheim: 3, Werbach: 2, Wertheim: 28 (+8) und Wittighausen: 3.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 105,7 und erreichte damit im Landkreis erstmals den dreistelligen Bereich. „Dies ist eine neue, Besorgnis erregende Wegmarke, zumal Land- und Stadtkreise bereits bei einem Wert ab 50 als Risikogebiete zählen“, so Landrat Frank. Ziel der aktuellen Maßnahmen der Corona-Politik in Bund und Land sei es, den Wert flächendeckend wieder auf unter 50 zu senken. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands lag der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Montag jedoch bei 143.

Wie Erster Landesbeamter Christoph Schauder erläuterte, liegt der aktuelle, nun dreistellige Wert für den Main-Tauber-Kreis auch deutlich höher als am Dienstag der vergangenen Woche, an dem er noch 86,1 betrug.

„Der aktuelle Vergleich zeigt, dass wir auch im Main-Tauber-Kreis weiter deutlich steigende Infektionszahlen haben, auch wenn das vorher sehr starke, exponentielle Wachstum vorerst gebremst werden konnte“, sagt Schauder, der den Arbeitsstab Corona im Landratsamt leitet.

Aufgrund der Umrechnung der reinen Fallzahlen auf die Zahlen je 100 000 Einwohner lasse sich das Infektionsgeschehen in Gebieten mit unterschiedlich hohen Bevölkerungszahlen vergleichen. Schließlich sei es ein erheblicher Unterschied, ob 20 neue Fälle in einem dünn besiedelten Flächenlandkreis oder einer großen Metropole verzeichnet werden. Zur Berechnung für den Main-Tauber-Kreis würden die Fallzahlen der letzten sieben Tage durch 132 399 dividiert, also durch die aktuellste Bevölkerungszahl, die das Statistische Landesamt ausweist. Das Ergebnis wird mit 100 000 multipliziert. Ganz wichtig sei, dass der aktuelle Tag nicht mitgezählt werden darf. Konkret ergebe sich die Sieben-Tage-Inzidenz für diesen Dienstag aus den Fallzahlen für die sieben Tage vom 17. bis 23. November. In dieser Zeit seien im Main-Tauber-Kreis 140 Fälle gezählt worden, woraus sich der Inzidenzwert von 105,7 ergebe.

„Wir müssen leider feststellen, dass das Infektionsgeschehen im Main-Tauber-Kreis auf einem noch nicht dagewesenen Niveau angekommen ist“, so Schauder. Die sehr hohe Fallzahl von 40 Fällen an einem Tag am 18. November – die aktuell noch in den Inzidenzwert hineinspielt – sei im Übrigen jedoch eine klarer Ausdruck eines verstärkten Ausbruchsgeschehens im Zusammenhang mit größeren Zusammenkünften gewesen – und in diesem Fall eben keine Folge statistischer Effekte. lra

